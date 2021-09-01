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رسميا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع ساؤول

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده الرسمي مع ساؤول نيجويز لاعب وسط فريق أتليتكو مدريد الإسباني في اللحظات الأخيرة من نهاية الميركاتو.

واكد تشيلسي في بيان رسمي التعاقد الرسمي مع ساؤول لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي أتلتيكو مدريد مع خيار الشراء.

واتفق تشيلسي مع أتلتيكو مدريد على التعاقد مع ساؤول في الموسم المقبل بقيمة 40 مليون يورو بعد نهاية فترة الإعارة في صيف عام 2022.

وكان تشيلسي قد حصل على ساعة إضافية من رابطة البريميرليج بعد انتهاء سوق الانتقالات لينجح بعدها في تسجيل صفقة ساؤول ليصبح لاعبا رسميا مع البلوز تحت قيادة الألماني توماس توخيل.

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