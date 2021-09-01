رسميا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع ساؤول





واكد تشيلسي في بيان رسمي التعاقد الرسمي مع ساؤول لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي أتلتيكو مدريد مع خيار الشراء.









وكان تشيلسي قد حصل على ساعة إضافية من رابطة البريميرليج بعد انتهاء سوق الانتقالات لينجح بعدها في تسجيل صفقة ساؤول ليصبح لاعبا رسميا مع البلوز تحت قيادة الألماني توماس توخيل. واتفق تشيلسي مع أتلتيكو مدريد على التعاقد مع ساؤول في الموسم المقبل بقيمة 40 مليون يورو بعد نهاية فترة الإعارة في صيف عام 2022.

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده الرسمي مع ساؤول نيجويز لاعب وسط فريق أتليتكو مدريد الإسباني في اللحظات الأخيرة من نهاية الميركاتو.