رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد الرسمي مع صفقة من العيار الثقيل في اللحظات الأخيرة قبل نهاية الميركاتو الصيفي





واكد نادي باريس سان جيرمان الرسمي في بيان رسمي تعاقده الظهير الإيسر نونو مينديز من فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي وخطفه من أمام ريال مدريد.





وحصل باريس على توقيع اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة بـ7 مليون يورو مع وضع بند أحقية الشراء بعد نهاية الموسم بـ40 مليون يورو.





وكان ريال مدريد قد أبدي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب نونو مينديز ولكن تحرك باريس بعرض رسمي لنادي سبورتينج لشبونة أنهي الأمور بشكل رسمي.



