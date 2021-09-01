عاجل.. الزمالك يعلن عودة خماسي الفريق المعار

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عودة خماسي الفريق المعار، إلى صفوف القلعة البيضاء مرة أخرى.





وأكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن كارتيرون قرر عودة خماسي الفريق المعار مرة أخرى، بعد الحالة الفنية الكبيرة التي ظهرو عليها خلال الفترة الماضية.





وهؤلاء اللاعبين الخمسة هم: عمر السعيد والمغربي محمد أوناجم والجناح المتألق رفقة سموحة مصطفى فتحي والحارس محمد صبحي ولاعب الوسط كريم بامبو.





وكان نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حصد لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، للمرة الـ 13 في تاريخ النادي.



