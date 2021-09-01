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رسميا.. أتلتيكو مدريد يعلن عودة جريزمان من برشلونة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:41 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني تعاقده الرسمي مع أنطوان جريزمان من برشلونة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.


وأكد النادي المدريدي تعاقده بشكل رسمي مع جريزمان على سبيل الإعارة من نادي برشلونة قبل دقائق قليلة من إغلاق الميركاتو في إسبانيا.


واشارت رابطة الليجا في بيان رسمي لها بأنها تسلمت المستندات والوثائق الخاصة بالصفقة قبل إغلاق الميركاتو وتم تسجيل كافة البيانات على الموقع الرسمي.


وانتقل جريزمان إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء في الموسم الثاني على أن يتحمل الفريق المدريدي راتبه السنوي.

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