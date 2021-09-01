"حبي ليكوا مبدأ".. محمد رمضان يعبر عن حبه لجمهوره

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومحبيه صورة له من إحدى حفلاته الغنائية التي قدمها مؤخرًا في الساحل الشمالي.





وظهر محمد رمضان وهو يضع يده علي قلبه؛ كنوع من احترامه لجمهوره، ونشرها عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق عليها: "حبي ليكوا مبدأ".





يذكر أن الفنان محمد رمضان، كان قد أعلن عن سبب إلغاء حفله الثاني الذي كان مقرر إقامته في مدينة العلمين، الأسبوع المقبل، في فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال محمد رمضان خلال الفيديو: "أعتذر لجمهوري الغالي عن إلغاء حفلة الخميس القادم بمدينة العلمين الجديدة.. السبب ليس أجري المادي كما ترددت الشائعات.. السبب أمني؛ لأن مساحة مكان الحفلة لا تستوعب جمهوري".