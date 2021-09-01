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عضو الزمالك السابق يكشف تفاصيل مفاجأة بشأن مصطفى محمد

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المؤقتة السابق في الزمالك، أنه كان واثقا من فوز الزمالك بالدوري لوجود لاعبين مميزين.

وقال إبراهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش :"البعض تصور أننا دخلنا الزمالك ووجدنا مغارة علي بابا .. لكن فوجئنا بحجم الديون على النادي، من يحارب الزمالك هم الأشخاص داخل النادي".

وأكمل: "البعض يدعي انتماؤه لنادي الزمالك أمام الإعلام لكن عندما يطلب من احدهم خدمة ناديهم يرفضوا".

وعن مصطفى محمد: "يواجه أزمات في نادي جالاتا سراي التركي ودخل في خلاف شديد مع المدير الفني، كما أكد لمدربه رغبته في الرحيل والمدير الفني وافق على ذلك".

وأتم: "مصطفى محمد سافر من تركيا بناء على استدعاء منتخب مصر لكنه توجه إلى فرنسا دون علم ناديه".

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