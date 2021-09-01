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عاجل.. الزمالك يعلن عودة حمدي النقاز

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
أعلن الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن تلقي إدارة النادي موافقة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عودة التونسي حمدي النقاز لصفوف الفريق الموسم المقبل . 

وقال لبيب في تصريحاته لقناة نادي الزمالك : "بعد الحصول على موافقة كارتيرون على عودة النقاز، اللاعب سيكون في القاهرة خلال أيام". 

وأشاد لبيب بالمدرب الفرنسي قائلا: "هو مدرب عاشق للتدريب في الزمالك ولديه إصرار على تحقيق النجاحات مع الفريق".

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