منة شلبي تبدأ تصوير فيلمها الجديد.. تعرف على التفاصيل

بدأت النجمة منة شلبى تصوير مشاهدها الأولى فى فيلم "من أجل زيكو"، وتجسد دور فتاة شعبية تسكن حارة فى منطقة القلعة.



ويكون هناك العديد من المغامرات بينها وبين الفنان كريم محمود عبد العزيز، وتتعرض لكثير من المواقف وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.





يذكر أن فيلم "من أجل زيكو"، من بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وغيرهم من النجوم من إخراج بيتر ميمى