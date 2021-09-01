Advertisements

الأهلي يعدل عقد أهم لاعب في الفريق

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:35 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
استقر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعديل عقد أحد نجوم الفريق، لتحصينه من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

ويدرس مسؤولو النادي الأهلي، تعديل عقد محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الوقت الحالي، لضمان بقائه مع الفريق.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع نجم الفريق، عقب عودته من معسكر منتخب مصر الحالي.

وكان محمد مجدي قفشة قد تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، بعد المستوى الفني الكبير الذي ظهر به مع النادي الأهلي، سواء في المسابقة المحلية أو الإفريقية.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يعلن عودة خماسي الفريق المعار

منذ ساعة و 18 دقيقة

موعد ظهور رونالدو بقميص اليونايتد

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

تفاصيل صفقة انتقال موريبا من برشلونة إلى لايبزيج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس سبتمبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. أتلتيكو مدريد يعلن عودة جريزمان من برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:26 ص

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

12:50 ص

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

11:00 م

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

12:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements