الأهلي يعدل عقد أهم لاعب في الفريق

استقر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعديل عقد أحد نجوم الفريق، لتحصينه من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.





ويدرس مسؤولو النادي الأهلي، تعديل عقد محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الوقت الحالي، لضمان بقائه مع الفريق.





ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع نجم الفريق، عقب عودته من معسكر منتخب مصر الحالي.





وكان محمد مجدي قفشة قد تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، بعد المستوى الفني الكبير الذي ظهر به مع النادي الأهلي، سواء في المسابقة المحلية أو الإفريقية.



