رسميا.. تشيلسي يفشل في ضم كوندي

فشل نادي تشيلسي الإنجليزي في حسم صفقة اللاعب جول كوندي من صفوف إشبيلية الإسباني، في اليوم الأخير من موسم الانتقالات الصيفي الحالي.





وكان نادي تشيلسي تحت قيادة توماس توخيل المدير الفني الألماني، يتطلع بقوة إلى الحصول على خدمات جول كوندي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعزيز مركز الدفاع.





ودخل تشيلسي في الفترة الماضية في مفاوضات جادة مع إشبيلية في سبيل حسم صفقة المدافع الإسباني، بنجاح، حيث حاول التوصل إلى اتفاق مع النادي الأندلسي.





وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو بشبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن صفقة انتقال كوندي إلى تشيلسي فشلت بشكل رسمي مع إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.



