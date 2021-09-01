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بشرى سارة لجماهير برشلونة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
سار سيرخيو بوسكيتس وخوردي ألبا على نفس نهج جيرارد بيكيه حيث وافقا على تخفيض رواتبهما للسماح لفريق برشلونة الإسباني بتسجيل سيرخيو أجويرو في قائمة الفريق وتقليل المخاوف المالية.

ولم يتمكن برشلونة من ابرام عقد جديد مع ميسي بسبب ارتفاع التكاليف في النادي الكتالوني.

ورغم عدم تحسن الأزمة المالية، خاطر برشلونة بعدم قدرته على تسجيل اللاعبين الجدد ممفيس ديباي وإيريك جارسيا، وأجويرو.

ولكن بيكيه وافق على تقليل راتبه وتأجيل مستحقاته، فيما أكد برشلونة، الذي يدربه رونالد كومان ، أنهم تمكنوا من تسجيل ديباي، وجارسيا وريس ماناج.

ووافق ألابا وبوسكيتس على تعديل شروط عقديهما، وسيحصل اللاعبان على رواتب مخفضة هذا الموسم وتأجيل دفع المستحقات حتى نهاية عقديهما، كما أفادت تقارير أيضا أن سيرجي روبرتو يجري مفاوضات لتعديل عقده.

وسوف يترتب على الاتفاق الذي توصل إليه برشلونة مع بوسكيتس وألابا أن بإمكان النادي قيد أجويرو، الذي يتوقع غيابه عن الفريق حتى منتصف أكتوبر المقبل للإصابة، بالإضافة إلى تجنب النادي تعقيدات قواعد اللعب المالي النظيف.

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