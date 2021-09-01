بعد خروجهم من الحسابات.. الأهلي يسوق لرحيل الثاني

تسابق إدارة النادي الأهلي الزمن للانتهاء من ملف تسويق اللاعبين الذين خرجوا من حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من أجل الاستقرار على القائمة الجديدة للفريق ومنح الفرصة للجهاز الفني لبدء مرحلة جديدة مع الفريق بالعناصر القديمة والصفقات الجديدة للفريق.





ومازال ملف تسويق النيجيري جونيور أجاي ومروان محسن يمثل صداعا في رأس إدارة النادي بسبب الخلاف بين اللاعبين والإدارة بسبب تمسك الثنائي بالحصول على كافة مستحقاتهما المالية عن باقي المواسم المتبقية في عقديهما.





كما تحاول إدارة النادي الأهلي الوصول إلى اتفاق يرضي كل الأطراف، حيث كشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، أن أجاي تلقى عرضا جديدًا من نادي الاتفاق السعودي خلال الساعات الماضية.





ويجرى أجاي مشاورات مع وكيله لحسم موقفه، حيث يرغب في التوصل إلى حل لأزمة مستحقاته المالية أولا مع الأهلي حتى يتفرغ لمناقشة بنود عقد النادي السعودي.





وتعاقد الأهلى مؤخرًا مع بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي، والموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب فريق سيمبا التنزاني، وكريم فؤاد لاعب النجوم، وحسام حسن مهاجم سموحة.



