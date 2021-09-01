Advertisements

عمرو وهبه يتألق في العرض الخاص لفيلم "ماكو"

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:09 ص
بوابة الفجر
منار داود

تألق النجم عمرو وهبه أمس الثلاثاء، في العرض الخاص لفيلم ماكو، الذي أقيم في أحد السينمات، حيث ارتدى قميص ابيض اللون وبنطلون أبيض أيضًا.


يذكر أن فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام.


ويذكر أن أخر أعمال الفنان عمر وهبه مسلسل "في بيتنا روبوت" وهو من بطوله شيماء سيف، عمرو وهبه، هشام جمال، ليلي أحمد زاهر، دلال عبد العزيز، ومن إخراج وليد الحلفاوي، تأليف أحمد محي.

الكلمات المفتاحية

الفجر الفني الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك

منذ أقل من ساعة

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

رسميا.. أتلتيكو مدريد يعلن عودة جريزمان من برشلونة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن عودة خماسي الفريق المعار

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مشهد من مسلسل "في بيتنا روبوت" يتصدر تريند "يوتيوب"

ناهد السباعي تخطف الانظار بهذه الاطلالة عبر "إنستجرام"

ناهد السباعي تتألق بإطلالة جذابة عبر " إنستجرام"

من حمام السباحة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

محمد مهران ينشر البرومو الدعائي لفيلم "ماكو"

فريال يوسف تكشف عن اسم شخصيتها في فيلم "ماكو"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:26 ص

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

بشرى سارة لجماهير برشلونة

02:57 ص

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

12:50 ص

عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك

03:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements