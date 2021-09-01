عمرو وهبه يتألق في العرض الخاص لفيلم "ماكو"



تألق النجم عمرو وهبه أمس الثلاثاء، في العرض الخاص لفيلم ماكو، الذي أقيم في أحد السينمات، حيث ارتدى قميص ابيض اللون وبنطلون أبيض أيضًا.





يذكر أن فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام.





ويذكر أن أخر أعمال الفنان عمر وهبه مسلسل "في بيتنا روبوت" وهو من بطوله شيماء سيف، عمرو وهبه، هشام جمال، ليلي أحمد زاهر، دلال عبد العزيز، ومن إخراج وليد الحلفاوي، تأليف أحمد محي.