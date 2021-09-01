عمرو وهبه يتألق في العرض الخاص لفيلم "ماكو"

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عمرو وهبه يتألق في العرض الخاص لفيلم "ماكو"
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:09 ص
منار داود
تألق النجم عمرو وهبه أمس الثلاثاء، في العرض الخاص لفيلم ماكو، الذي أقيم في أحد السينمات، حيث ارتدى قميص ابيض اللون وبنطلون أبيض أيضًا.
يذكر أن فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام.
ويذكر أن أخر أعمال الفنان عمر وهبه مسلسل "في بيتنا روبوت" وهو من بطوله شيماء سيف، عمرو وهبه، هشام جمال، ليلي أحمد زاهر، دلال عبد العزيز، ومن إخراج وليد الحلفاوي، تأليف أحمد محي.