حضور مميز لنيقولا معوض في العرض الخاص لـ "ماكو"

تألق الفنان نيقولا معوض في العرض الخاص لفيلم ماكو، الذي أقيم في أحد سينمات التجمع الخامس بإطلالة مميزة مما أبهر الجميع وحاز على إعجابهم.





ظهر "معوض"وهو يرتدي بدلة كاروهات،باللون الأبيض ولفت أنظار الجميع بإطلالته مما أثار إعجابهم





فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد