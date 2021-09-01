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الفنان الشاب علاء عرفة يحضر العرض الخاص لفيلم "ماكو"

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:49 ص
بوابة الفجر
منار داود

حضر أمس الفنان علاء عرفة، العرض الخاص لفيلم ماكو، ليساند أبطال الفيلم، كان يرتدي قميص ابيض اللون، بنطلون أزرق،  وحازت إطلالته على الكثير من الإعجاب.

يذكر أن فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام.


شارك علاء عرفة في مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وعلاء عرفة، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ورباب ممتاز، ولمى كتكت.

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