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الفنان الشاب علاء عرفة يحضر العرض الخاص لفيلم "ماكو"
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:49 ص
منار داود
حضر أمس الفنان علاء عرفة، العرض الخاص لفيلم ماكو، ليساند أبطال الفيلم، كان يرتدي قميص ابيض اللون، بنطلون أزرق، وحازت إطلالته على الكثير من الإعجاب.
يذكر أن فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام.
شارك علاء عرفة في مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وعلاء عرفة، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ورباب ممتاز، ولمى كتكت.