عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك









كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن هناك استقالة جديدة في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الأيام المقبلة.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن أسامه نبيه في الطريق لتقديم استقالته من نادي الزمالك.





وكان الزمالك، قد رفض انتقال مصطفى محمد، مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، والمعار إلى صفوف جلاتا سراي التركي، إلى صفوف لبوردو الفرنسي.





جدير بالذكر أن الزمالك كان قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم برصيد 80 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة.



