جو بايدن: نشر الجنود في أفغانستان لا يوفر الأمن لأميركا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نشر الجنود في أفغانستان لا يوفر الأمن والسلامة لأميركا.





وتابع الرئيس الأمريكي في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية: "سنواصل دعم الأفغان بالطرق الدبلوماسية وبالمساعدات الإنسانية".





وتنفذ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ يوم 30 أبريل عملية واسعة لانسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، ما أتاح لحركة "طالبان" المتشددة بسط سيطرتها على معظم أراضي البلاد بما في ذلك العاصمة كابل.



