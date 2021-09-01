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جو بايدن: نشر الجنود في أفغانستان لا يوفر الأمن لأميركا

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:39 ص
بوابة الفجر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن نشر الجنود في أفغانستان لا يوفر الأمن والسلامة لأميركا.

وتابع الرئيس الأمريكي في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية: "سنواصل دعم الأفغان بالطرق الدبلوماسية وبالمساعدات الإنسانية".

وتنفذ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ يوم 30 أبريل عملية واسعة لانسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، ما أتاح لحركة "طالبان" المتشددة بسط سيطرتها على معظم أراضي البلاد بما في ذلك العاصمة كابل.

وتزامنا مع ذلك تسير الولايات المتحدة رحلات جوية لإجلاء المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن وحلفائها خلال الحملة العسكرية الغربية في البلاد.

الكلمات المفتاحية

طالبان بوابة الفجر الفجر أفغانستان

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