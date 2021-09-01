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ميدو يكشف سبب اختفاء درع الدوري في الزمالك

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 03:36 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن سبب اختفاء درع الدوري المصري الممتاز، من مقر نادي الزمالك، أمس الثلاثاء.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " هناك شائعة سخيفة خرجت، بسرقة درع الدوري من نادي الزمالك لهز الثقة بين اللجنة المعينة لإدارة النادي والجماهير".

وتابع، "درع الدوري أثقل من الترابيزة، الموجودة أمامي، مين ساحر يقدر يدخل نادي الزمالك يسرقه ويخرج بيه عادي؟!".

واستكمل، "سبب اختفاء درع الدوري من الزمالك لأنه كان مع شيكابالا لالتقاط صورة تذكارية معه، وعندما فزت بالدوري مع اياكس قمنا بأخذ الدرع أنا واصدقائي في سهرة".

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