تعرف على أبرز صفقات الميركاتو في إنجلترا

كانت عودة كريستيانو رونالدو إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هي أبرز الصفقات التي تم تسليط الضوء عليها في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الإنجليزية.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أنه تم الاتفاق على الصفقة يوم الجمعة الماضي مع فريق يوفنتوس.

وذكر النادي الإيطالي أن مانشستر يونايتد وافق على دفع 7ر17 مليون دولار للتعاقد مع رونالدو، مع احتمالية رفع قيمة الصفقة 4ر9 مليون دولار أخرى.





وسرعان ما أعلن مانشستر يونايتد أن اللاعب وقع على عقد مدته عامين مع إمكانية إضافة عام ثالث.





وبوصول رونالدو لمانشستر يونايتد اتجه دانييل جيمس لفريق ليدز يونايتد بعد فشل انتقاله لفريق سوانسي قبل عامين ونصف العام.





وذكر ليدز أن اللاعب وقع على عقد مدته خمسة أعوام.





وتحرك يوفنتوس سريعا لإيجاد بديل لورنالدو، حيث تعاقد مع مويس كين لاعب إيفرتون لمدة عامين على سبيل الإعارة.





وذكر يوفنتوس إن الصفقة ستصبح دائمة في حال الوفاء ببعض الشروط المعينة خلال العامين المقبلين.





وانضم كين (21 عاما) لإيفرتون من يوفنتوس في 2019 وسجل أربعة أهداف في 39 مباراة، بينما قدم اللاعب مباريات جيدة مع باريس سان جيرمان خلال الفترة التي قضاها معارا له في الموسم الماضي، وكان اسمه ارتبط بالانتقال للفريق قبل وصول ليونيل ميسي.





وقام ويستهام بتدعيم صفوفه قبل موسم مزدحم حيث يشارك الفريق في الدوري الأوروبي، بالتعاقد مع المهاجم الكرواتي نيكولا فلاسيتش.





ولعب فلاسيتش (23 عاما) لفترة قصيرة مع إيفرتون كما أنه خاض 26 مباراة دولية وسجل ستة أهداف لمنتخب بلاده. وينضم اللاعب من فريق سيسكا موسكو، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الروسي عن عام 2020.





وفي لندن كانت هناك انتقالات في تشيلسي، حيث وقع المدافع دوجون سترلينج على عقد مدته عامين مع النادي قبل الانتقال إلى بلاكبول على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.





في الوقت نفسه، اعتذر ويليان عن الطريقة التي سارت بها الأمور معه خلال فترته مع أرسنال بعدما تم فسخ عقده بالتراضي أمس الاثنين وعاد للانضمام لفريق كورينثيانز.





وكتب ويليان (33 عاما)، الذي انتقل لأرسنال في العام الماضي بعد سبع سنوات قضاها في تشيلسي، على إنستجرام :"طوال مسيرتي فعلت كل شيء لأقدم أفضل ما عندي، أردت دائما الفوز ووجدت صعوبة في تقبل عدم فعل هذا. لسوء الحظ لم يحدث هذا لي في أرسنال. وأنا أسف بشان هذا".





وأكمل نيوكاسل تعاقده مع المهاجم المكسيكي سانتياجو مونوز.





وانضم المهاجم البالغ من العمر 19 عاما لفريق نيوكاسل قادما من سانتوس لاجونا لمدة 18 شهرا على سبيل الإعارة مع خيار جعل الصفقة دائمة.





وتعاقد فريق برايتون مع مارك كوكوريلا من خيتافي.





وأصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عاما ثالث صفقة يبرمها برايتون في فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع إينوك مويبو وكييل شربين.





وأعلن بيرنلي تعاقده مع الويلزي كونور روبرتس من سوانسي، وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما بعقد لمدة أربعة أعوام في صفقة لم يعلن عن تفاصيلها المالية.





في الوقت نفسه، سيقضي دينيس باريت بقية الموسم معارا لفريق تورينو الإيطالي.



