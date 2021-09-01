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استياء كبير في منتخب مصر بسبب مصطفى محمد

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن هناك استياء كبير داخل معكسر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بسبب مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف جلاتا سراي التركي.


وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك استياء كبير داخل معسكر منتخب مصر بسبب عدم حضور مصطفي محمد لمعسكر المنتخب في التوقيت المحدد، وتوجهه من تركيا إلى فرنسا مباشرة من أجل التفاوض مع نادي بوردو دون إذن من الجهاز الفني للمنتخب".

وتابع، "مصطفى محمد أساء إدارة ملف انتقاله لبوردو، وكنت أتمنى اكتمال الصفقة، ولكن الزمالك رفض ذلك".

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