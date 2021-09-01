كافاني يؤكد استمراره مع مانشستر يونايتد

كشف إدينسون كافاني مهاجم فريق مانشستر يونايتد، عن موقفه من إمكانية مغادرة النادي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، والانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.





وكانت التكهنات قد انتشرت في الأيام الأخيرة حول مستقبل كافاني مع مانشستر يونايتد، بعد استعادة خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.





حيث ذكرت تقارير أن تلك الصفقة قد تُجبر الأوروجواني على الرحيل، بالإضافة إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات إدينسون كافاني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، لتعزيز مركز الهجوم.





وكان رومانو قد نشر خبرًا يفيد بأن إدينسون كافاني لن يرحل عن مانشستر يونايتد إلى برشلونة، وإنه سيظل في النادي الإنجليزي هذا الصيف.





ولكن كافاني نفى كل ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، مستشهدًا بخبر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو بشبكة "سكاي سبورتس" العالمية.





وأكد كافاني ذلك الخبر حيث نشر صورة منه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، واستخدم رمزين تعبيريين أحدهما دائرة حمراء يوحيان ببقائه في الأولد ترافورد في الوقت الحالي.



