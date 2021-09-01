Advertisements

كافاني يؤكد استمراره مع مانشستر يونايتد

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشف إدينسون كافاني مهاجم فريق مانشستر يونايتد، عن موقفه من إمكانية مغادرة النادي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، والانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وكانت التكهنات قد انتشرت في الأيام الأخيرة حول مستقبل كافاني مع مانشستر يونايتد، بعد استعادة خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حيث ذكرت تقارير أن تلك الصفقة قد تُجبر الأوروجواني على الرحيل، بالإضافة إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات إدينسون كافاني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، لتعزيز مركز الهجوم.

وكان رومانو قد نشر خبرًا يفيد بأن إدينسون كافاني لن يرحل عن مانشستر يونايتد إلى برشلونة، وإنه سيظل في النادي الإنجليزي هذا الصيف.

ولكن كافاني نفى كل ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، مستشهدًا بخبر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو بشبكة "سكاي سبورتس" العالمية.

وأكد كافاني ذلك الخبر حيث نشر صورة منه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، واستخدم رمزين تعبيريين أحدهما دائرة حمراء يوحيان ببقائه في الأولد ترافورد في الوقت الحالي.

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن عروض رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن عودة خماسي الفريق المعار

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رسميا.. أتلتيكو مدريد يعلن عودة جريزمان من برشلونة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:26 ص

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

بشرى سارة لجماهير برشلونة

02:57 ص

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

12:50 ص

عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك

03:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements