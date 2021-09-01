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ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدث تقرير صحفي إسباني عن رد فعل ريال مدريد بعد فشل صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الجاري.

رد ريال مدريد على باريس
و كان مسؤولو ريال مدريد الإسباني قد قدموا عرضا لباريس سان جيرمان الفرنسي لضم كيليان مبابي إلا أن النادي الفرنسي رفض التخلي عن اللاعب.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد بدء الحرب على باريس سان جيرمان، من خلال الدخول في مفاوضات مع مبابي أعلى من عرض تمديد عقده في حديقة الأمراء.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد مجانا في يناير القادم.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن ريال مدريد الإسباني سيضطر للانتظار حتى الأول من يناير المقبل، وهو الموعد القانوني لبدء التفاوض مع مبابي، على أمل الحصول على توقيعه بشكل مجاني.

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