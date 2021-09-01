رئيس الوداد يكشف موقف الكرتي من الانتقال للدوري المصري

تحدث رئيس نادي الوداد المغربي سعيد الناصري، عن موقف وليد الكرتي لاعب الفريق المغربي من الرحيل إلى الدوري المصري في الموسم المُقبل، سواء لنادي الزمالك أو نادي بيراميدز.





وكان مسئولو الزمالك وبيراميدز دخلوا في مفاوضات مع الكرتي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريقين خلال الموسم الجديد.





وقال سعيد الناصري في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "في ظل الأخبار التي تم ترويجها مؤخراً حول اقتراب وليد الكرتي من أحد ناديي الزمالك وبيراميدز، نؤكد أن وليد الكرتي ليس للبيع".





وتابع: "الكرتي مستمر مع الوداد، ولا يمكن بأن حال من الأحوال التفريط في خدمات لاعب بقيمة الكرتي أو الحسوني أو أشرف داري لأنهم لاعبون ذو قيمة كبيرة، وإذا وجدنا البديل يمكن الحديث حينها عن رحيل أحد منهم".





وكان الكرتي انضم إلى الوداد موسم 2013 قادماً من نادي أولمبيك خريبكة المغربى، ويعتبر صاحب الـ 26 عاما من أفضل لاعبي الفريق المغربي، الأمر الذي دفع العديد من الأندية للاهتمام بضم اللاعب.



