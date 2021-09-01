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الزمالك يسعى لضم نجم بيراميدز

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
توجد اتصالات مكثفة من جانب إدارة الزمالك مع مسئولي بيراميدز من أجل حسم صفقة نجم الفريق السماوي ناصر منسي.

وطلب كارتيرون التعاقد مع ناصر منسي لأنه من أفضل الأسماء المحلية في مركز رأس الحربة ويعتبر ركيزة أساسية في صفوف المنتخب الأولمبي.

وأكد مسئولو بيراميدز على صعوبة الموافقة على رحيل منسي وفتحوا باب المفاوضات بشأن عمرو مرعي ولكن الزمالك ما زال يضغط مستغلا رغبة منسي.

يذكر أن ناصر منسي لعب في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من بيراميدز وانتهت فترة إعارته وعاد مرة أخرى إلى صفوف بيراميدز.

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