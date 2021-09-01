الكشف عن قائد المنتخب الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أستقرار لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، بشكل مبدئي على قائد منتخب لاروخا، خلال الفترة المقبلة وحتى بطولة كأس العالم في قطر العام المقبل.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة، يتولي مهمة قيادة لمنتخب إسبانيا حتى مونديال قطر 2022".





وأضافت:"ويتوقف الأمر على عدم استدعاء إنريكي لسيريجو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، مرة أخرى، في ظل سياسته بالاعتماد على العناصر الشابة".





وتابعت:"وشارك بوسكيتس 126 بقميص منتخب إسبانيا، واقترب من تخطي رقمي الثنائي أندرياس إنييستا (131 مباراة)، وتشافي هيرنانديز (133 مباراة)".





وبداء المنتخب الإسباني مساء الاثنين الماضي مرانه الأول استعدادا للجولة الثلاثية في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، والتي سيلتقي فيها مع السويد وجورجيا، وكوسوفو.





ويهبط منتخب إسبانيا على نظيره منتخب السويد يوم 2 سبتمبر المقبل، ثم سيستقبل بعدها بثلاثة أيام منتخب جورجيا، قبل أن يختتم هذه الجولة بمواجهة كوسوفو على ملعبها يوم 8 من نفس الشهر.





والجدير بالذكر أن إسبانيا يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط (انتصارين وتعادل)، وتبتعد بفارق نقطة وحيدة عن السويد، التي لعبت مباراتين فقط حققت خلالهما الفوز، أمام جورجيا (1-0) ثم كوسوفو (0-3).



