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المصري يخطط لخطف نجمي الزمالك

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:33 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
قام المصري البورسعيدي بتكثيف مفاوضاته مع الزمالك خلال الساعات الماضية من أجل الحصول على خدمات بعض نجومه استعدادا للموسم الجديد.

وترغب إدارة المصري في التعاقد مع نجم الزمالك أحمد عيد وهناك اتفاق على التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وتكثف إدارة النادي البورسعيدي في الوقت نفسه من مفاوضاتها مع محمود جنش حارس مرمى القلعة البيضاء من أجل الحصول على خدماته.

ويحاول المصري عن طريق رئيسه سمير حلبية إغراء جنش بالمشاركة الأساسية مع النادي البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية في الموسم المقبل والعودة إلى صفوف المنتخب الوطني.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشأن انتقال ثنائي الفارس الأبيض إلى المصري في الساعات المقبلة تحديدا أن جنش يمتلك عروضا أخرى مغرية من ناحية المقابل المادي.

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