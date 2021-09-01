لاوتارو يقترب من تجديد عقده مع الإنتر

أعلن أليخاندرو كامانيو، وكيل أعمال النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، الاتفاق على تجديد عقد موكله مع النيراتزوري.





ويتجه إنتر ميلان نحو تجديد عقد لاوتارو، والذي كان مقرر له أن ينتهي بحلول صيف 2023، وذلك بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي.





ووفقاً لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن كامانيو أكد أن اللاعب يشعر بالسعادة هو وعائلته، ودائما ما أراد دائمًا البقاء في إنتر ميلان".





وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، سيوقع لاوتارو عقدًا يمتد حتى 2025، براتب يصل إلى 6 ملايين يورو.





وارتبط اسم لاوتارو هذا الصيف بالانتقال لآرسنال الإنجليزي أو أتلتيكو مدريد الإسباني، ولكن من المتوقع أن يعلن إنتر ميلان بشكل رسمي عن تجديد عقده خلال الأيام المقبلة.



