Advertisements

لاوتارو يقترب من تجديد عقده مع الإنتر

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:33 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
أعلن أليخاندرو كامانيو، وكيل أعمال النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، الاتفاق على تجديد عقد موكله مع النيراتزوري.

ويتجه إنتر ميلان نحو تجديد عقد لاوتارو، والذي كان مقرر له أن ينتهي بحلول صيف 2023، وذلك بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي.

ووفقاً لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن كامانيو أكد أن اللاعب يشعر بالسعادة هو وعائلته، ودائما ما أراد دائمًا البقاء في إنتر ميلان".

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، سيوقع لاوتارو عقدًا يمتد حتى 2025، براتب يصل إلى 6 ملايين يورو.

وارتبط اسم لاوتارو هذا الصيف بالانتقال لآرسنال الإنجليزي أو أتلتيكو مدريد الإسباني، ولكن من المتوقع أن يعلن إنتر ميلان بشكل رسمي عن تجديد عقده خلال الأيام المقبلة.

أخبار تهمك

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ ساعة و نصف

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن تحطم طائرة في ولاية كاليفورنيا

منذ ربع ساعة

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 8 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:26 ص

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

04:32 ص

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة

02:57 ص

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

12:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements