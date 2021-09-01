حقيقة تعاقد النصر مع مدرب الأهلي السابق

أوضح الوليد المهيدب مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصرالسعودي، حقيقة المفاوضات مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للقلعة الحمراء لتولي القيادة الفنية للفريق.





ونفى المهيدب التفاوض مع رينيه فايلر لتدريب نادي النصر السعودي قائلًا:" أنباء المفاوضات مع رينيه فايلر غير صحيحة تماما".





وانتشرت تقاير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية، تفيد بطلب نادي النصر التعاقد مع حارس الأهلي محمد الشناوي، وأيضًا الدخول في مفاوضات مع السويسري فايلر مدرب الأهلي السابق، وهذا ما نفاه رئيس المركز الإعلامي بنادي النصر السعودي.





وكان فايلر رحل عن تدريب الأهلي العام الماضي بسبب ظروف أسرية خاصة وتولى موسيماني تدريب الفريق خلفا له.



