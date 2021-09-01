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ديباي يخطف الأنظار في برشلونة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
بات الجناح الهولندي ممفيس ديباي أحد العناصر الرئيسية التي يعول عليها الجهاز الفني لفريق برشلونة بعد رحيل الأسطورة ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وأثبت "ديباي" جدارته بالانضمام لنادي برشلونة الإسباني، بعد تألقه في أولى مواسمه مع الفريق الكتالوني.

وشارك ممفيس ديباي خلال الـ3 جولات الأولى من المباراة بشكل كامل، إذ أنه ضمن اللاعبين القلائل رفقة جوردي ألبا الذي لم يتم استبداله خلال الـ270 دقيقة.

ويُعد ممفيس ديباي هو أكثر لاعب إنتاجًا مع برشلونة في الجولات الثلاث الأولى من الموسم الحالي، بعدما ساهم في 4 أهداف بتسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين، كما أنه أكثر لاعب خطورة وصناعة للفريق.

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