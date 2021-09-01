عضو الزمالك: انتشار خبر اختفاء الدرع جاء بهدف كسر فرحة النادي

علق حسام المندوه، عضو اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، على أنباء اختفاء درع الدوري المصري الممتاز، من مقر القلعة البيضاء، أمس الثلاثاء.





وأوضح عضو الزمالك في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "درع الدوري موجود في بيته، وسيظل متواجدًا مع نادي الزمالك لفترات طويلة مستقبلًا".





وتابع، "هناك أخبار تصدر خلال الفترة الأخيرة بهدف إنقاص فرحة جماهير الزمالك، والزمالك يرغب في استكمال بطولة كأس مصر هذا الموسم".





واستكمل، "هناك اجتماعات مستمرة بين حسين لبيب رئيس النادي، وباتريس كارتيرون، مدرب الفريق، من أجل تحديد صفقات الزمالك".



