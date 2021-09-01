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موعد مباراة ريال مدريد القادمة الدوري الإسباني

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 06:34 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
يترقب عشاق ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباراة ريال مدريد القادمة في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

يحتل ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط و يطمح في المنافسة بقوة على لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

في حين يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد نقطة واحدة خطفها من أوساسونا ويطمح لحصد نقاط المباراة الثلاث من ريال مدريد لتحسين وضعه في جدول الليجا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.

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