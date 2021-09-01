موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباراة برشلونة القادمة أمام إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.





ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وإشبيلية يوم السبت 11 سبتمبر 2021 على استاد رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.





يحتل برشلونة المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط أيضا ويسعى البرسا في الموسم الحالي لمصالحة جماهيره والتتويج بلقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.





في حين يحتل إشبيلية في الموسم الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط ويسعى لحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.



