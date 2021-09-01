Advertisements

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباراة برشلونة القادمة أمام إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وإشبيلية يوم السبت 11 سبتمبر 2021 على استاد رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.

يحتل برشلونة المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط أيضا ويسعى البرسا في الموسم الحالي لمصالحة جماهيره والتتويج بلقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

في حين يحتل إشبيلية في الموسم الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط ويسعى لحجز أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

أخبار تهمك

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

ديباي يخطف الأنظار في برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:26 ص

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

04:32 ص

بشرى سارة لجماهير برشلونة

02:57 ص

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

12:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements