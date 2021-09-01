تعرف على القناة المتفوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات مونديال قطر

يلتقي منتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب أنجولا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.





وأقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر لمنتخبات إفريقيا، تحت تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة.





ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.





ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.





ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره أنجولا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم قطر 2022.





وتذاع مباراة مصر أمام نظيره أنجولا، عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث أكدت عبر موقعها الرسمي إنها ستذيع مباريات منتخب مصر بالكامل في التصفيات سواء تلك التي تقام داخل مصر أو خارجها.



