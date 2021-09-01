موعد مباراة البرتغال وإيرلندا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

يحل المنتخب الأيرلندي ضيفاً على منتخب البرتغال مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر سبتمبر في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الجريا" ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في لقائين وتعادل في مباراة واحدة أمام المنتخب الصربي بهدفين لمثلهما، ويأتي منتخب أيرلندا في المركز الرابع بدون نقاط.





جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



