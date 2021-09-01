Advertisements

موعد مباراة البرتغال وإيرلندا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 08:04 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
يحل المنتخب الأيرلندي ضيفاً على منتخب البرتغال مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر سبتمبر في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الجريا" ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في لقائين وتعادل في مباراة واحدة أمام المنتخب الصربي بهدفين لمثلهما، ويأتي منتخب أيرلندا في المركز الرابع بدون نقاط.

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أخبار تهمك

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على القناة المتفوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات مونديال قطر

منذ أقل من ساعتين

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

ديباي يخطف الأنظار في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:26 ص

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

04:32 ص

بشرى سارة لجماهير برشلونة

02:57 ص

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

12:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements