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تعرف على مُعلق مباراة مصر ضد ضد أنجولا في تصفيات كأس العالم 2022

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 08:04 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
يستعد منتخب الفراعنة لمواجهة أنجولا مساء اليوم الأربعاء ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

معلق مباراة منتخب مصر و أنجولا
و من المقرر أن تُقام مباراة منتخب مصر ضد أنجولا ضمن إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

و تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 بشكل حصري مواجهة منتخب مصر في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ضد أنجولا.

من جانبه أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس إسناد مهمة التعليق على أحداث مواجهة منتخب مصر و أنجولا للمعلق حاتم بطيشة على القناة الصوتية الأولى و أيمن الكاشف على القناة الصوتية الثانية.

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