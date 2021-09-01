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عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن تحطم طائرة في ولاية كاليفورنيا

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 05:45 ص
بوابة الفجر
أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل قبل قليل، بتحطم طائرة أمريكية في ولاية كاليفورنيا.

وأعلن الجيش الأمريكي، تحطم طائرة مروحية أميركية قبالة ساحل سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

وكان الجيش الأمريكي شن يوم الجمعة غارة بواسطة طائرة مسيرة ضد أحد "مخططي" تنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان.

وقال الجنرال هانك تايلور "ليس هناك بحسب علمنا أي ضحية مدنية". وأوضح خلال مؤتمر صحافي "يمكنني أن أؤكد بعد تلقينا مزيدا من المعلومات، أن هدفين مهمين في تنظيم الدولة الإسلامية قتلا وأصيب ثالث بجروح" في الضربة التي نفذت السبت انطلاقا من خارج أفغانستان.

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طائرة عسكرية بوابة الفجر الفجر الجيش الأمريكي

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