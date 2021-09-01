عاجل.. الجيش الأمريكي يعلن تحطم طائرة في ولاية كاليفورنيا

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل قبل قليل، بتحطم طائرة أمريكية في ولاية كاليفورنيا.





وأعلن الجيش الأمريكي، تحطم طائرة مروحية أميركية قبالة ساحل سان دييغو بولاية كاليفورنيا.





وكان الجيش الأمريكي شن يوم الجمعة غارة بواسطة طائرة مسيرة ضد أحد "مخططي" تنظيم "الدولة الإسلامية" في أفغانستان.



