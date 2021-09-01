كيم كارداشيان تظهر مع زوجها كاني ويست مرتدية فستان زفاف رغم طلاقهما









حرصت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، على ارتداء فستان الزفاف من جديد، أمام طليقها مغني الراب، كاني ويست.





وأثارت كارداشيان صدمة معجبيها وكذلك حيرتهم، عندما ظهرت يوم الخميس الماضي وهي ترتدي الفستان في حفل الاستماع الثالث لأحدث ألبومات كاني ويست الغنائية بعنوان "دوندا".





وفي مقطع فيديو تم عرضه في نهاية الحفل، أضرم كاني ويست النار في نفسه، وبعد المشهد الملتهب، ظهر أمام جمهوره ليحيي "عروسه" كارداشيان، التي كانت ترتدي حجابا منسدلا مع ثوب أبيض يبرز كتفيها.



