موعد مباراة النرويج وهولندا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

ينزل المنتخب الهولندي ضيفاً على منتخب النرويج مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر سبتمبر في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.









ويحتل منتخب هولندا المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط حيث حقق الفوز في لقائين وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة، بينما يأتي منتخب النرويج في المركز الرابع بـ6 نقاط أيضا.









جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.