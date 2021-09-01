عشرات القتلى جراء سقوط حافلة في واد في بيرو

قتل 32 شخصًا على الأقل بينهم طفلين، وأصيب 22 آخرين بجروح في حادث سقوط حافلة في واد وقع أمس الثلاثاء وسط بيرو.

وقال فوج الإنقاذ والشرطة في بيرو، إن الحافلة كانت تقل 63 راكبا في طريقها من هوانوكو (شمال شرق) إلى العاصمة ليما.

وأسفر الحادث عن وقوع عدد كبير من الضحايا.

وكان قائد الشرطة المحلية، سيزار سيرفانتس، قال إنه "للأسف لقد انتشلنا 32 جثة"، مشيرا إلى أن سبب الحادث هو "تهور" السائق الذي "كان يقود بسرعة عالية". وأضاف أن من بين القتلى طفلين يبلغان من العمر 3 و6 سنوات.