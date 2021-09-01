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اليوم.. محمد نور يحيى حفل بطولة العالم للدراجات

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 09:48 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
يستعد الفنان محمد نور الليلة لإحياء حفل افتتاح بطولة العالم للدراجات، التي تستضيفها مصر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل.

نشر الفنان محمد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة له، وعلق عليها قائلاً:" محمد نور يحيى حفل افتتاح بطولة العالم للدراجات على قناة ON tv sport الساعة6".

وفي سياق آخر طرح الفنان محمد نور أغنية "نجمة معدية" مع فريق واما وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي،ومن توزيع توما، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي

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