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وزير الأوقاف: جيل الأئمة القادم سيكون مدرسة متفردة في الفكر والثقافة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة معنية بقوة ببرامج التدريب والتأهيل وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل الدؤوب الجاد على تكوين جيل من الأئمة المتميزين المستنيرين يكون قادرًا على قيادة رأي ديني عام منضبط يراعي فقه الواقع ومستجداته في ضوء ثوابت الشرع الحنيف.

جيل جديد من الأئمة
وأكد أن الوزارة بالفعل قد خطت خطوات جيدة ومتقدمة في تكوين جيل جديد من الأئمة ونعمل بعون الله وإذنه وتوفيقه على أن يكون مدرسة متفردة في الفكر والثقافة، بحيث يستطيع أن يبني نسقًا معرفيًّا وسطيًّا مستنيرًا ومتفردًا في الفكر الديني المعاصر.

ملامح المدرسة الفكرية المتفردة
كما أكد وزير الأوقاف أن ملامح هذه المدرسة قد أخذت تتشكل وبقوة، ويمكن أن نؤكد أننا وضعنا أساسها المتين، وقريبًا ستجني الأمة كلها الثمار اليانعة لهذه المدرسة الفكرية المتفردة، وستكون الواعظات المتميزات المفكرات أحد أهم دعائم وركائز هذه المدرسة العصرية.

وتايع: "فرغنا بعون الله تعالى من إعداد المجموعة الأولى من المرشحين لبرنامج الإمام المفكر والعالم المفكر وسنعلن عن ذلك قريبًا".

الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الأئمة

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