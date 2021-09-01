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لهذا السبب.. فيلم "ماكو" يتصدر تريند "جوجل"

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
لهذا السبب.. فيلم ماكو يتصدر تريند جوجل

تصدر فيلم "ماكو" مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعد احتفال صناعه بالعرض الخاص له في إحدى سينمات منطقة التجمع. 

وحرص على حضور العرض الخاص كلاً من نيكولا معوض، محمد مهران، عمرو وهبة، ساره الشامي، وناهد السباعي ووالدتها، بينما حضر للتهنئة ماجد المصري، ليلي وملك زاهر. 


يدور أحداث فيلم "ماكو" حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفآجات والكوارث.


فيلم "ماكو" من بطولة ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فيريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام

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