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"سحب منخفضة ورياح".. حالة الطقس في الإمارات اليوم

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 1- 9 -2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في الإمارات

وتوقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئيا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مغبر نهارا مع احتمال تكون بعض السحب شرقا بعد الظهر.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفي

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