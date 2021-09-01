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تفاصيل حالة الطقس في البحرين اليوم
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 09:46 ص
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 1- 9 -2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس اليوم الأربعاء في البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حاراً ورطباً أحياناً مع بعض السحب في وقت لاحق.