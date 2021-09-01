Advertisements

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
ريما خليفة
عقد مجلس إدارة المركز القومي للبحوث اجتماعًا أمس الثلاثاء، برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د. محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، د. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، د. ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار،  وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 المركز القومى للبحوث
فى بداية الاجتماع، هنأ الوزير المركز القومى للبحوث لحصوله على المركز الأول فى عدد الحاصلين على جوائز الهيئات والأفراد لعام 2020، والبالغ 11 جائزة، مؤكدًا على الدور المحورى للمركز فى مجال النهوض بمنظومة البحث العلمى فى مصر، مشيدًا بالكوادر العلمية والبحثية، والتى تساهم فى الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للمركز.

وافق المجلس على الإهداء المقدم من جهاز شئون البيئة للمركز القومى للبحوث، وهو عبارة عن جهاز كشف وتحليل وسائط التبريد بقيمة إجمالية 575666 (خمسمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وستة وستون جنيهًا).
كما وافق المجلس على ترقية عدد 12 لدرجة أستاذ باحث، و5 لدرجة أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث، وكذلك تعيين عدد (14) فى وظيفة باحث بالأقسام والشعب المختلفة بالمركز.

ووافق المجلس أيضًا على تجديد الإعارة لعدد (13) من السادة أعضاء هيئة البحوث بالمركز للعام الدراسى 20202021.

 توفير التدريب اللازم للباحثين
أحيط المجلس علمًا باتفاقية التعاون المشترك بين المركز القومى للبحوث ومعهد البيئة الحضرى بالصين (IUE)؛ بهدف توفير التدريب اللازم للباحثين، وتبادل الزيارات العلمية، وإجراء مشروعات بحثية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة والمياه وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء المعامل، والحصول على درجات علمية سواء الماجستير أو الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي المركز القومي للبحوث التعليم العالي

أخبار تهمك

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على القناة المتفوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات مونديال قطر

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

منذ 42 دقيقة

عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تعيين محمد هاشم رئيسا للمركز القومي للبحوث

وزير التعليم العالي يؤكد الدور المجتمعي للهيئات والمراكز البحثية

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث

"الزواوي" أمينا لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول أنشطة المركز القومي للبحوث

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:07 ص

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

01:26 ص

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

10:03 ص

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

04:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements