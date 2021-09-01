طقس اليوم.. حار رطب بهذه المناطق والعظمى بالقاهرة 35 درجة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء الموافق الاول من سبتمبر لعام 2021.





وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن تظهر اليوم الأربعاء شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.





وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.





وتوقعت الأرصاد أنه يوجد اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 50 : 70 كيلو متر فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3 : 4 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فتسجل القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.