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على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مسئولى السماوي من أجل ضم نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن إدارة نادي بيراميدز رفضت كل العروض المقدمة من أجل بيع إبراهيم عادل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تألقه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.


وأضاف:" الأهلي كان يريد حسم الصفقة من خلال السيد سالم الشامسي وهو ما رفضته الإدارة المتواجده حالياً برئاسة ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي السماوي.


وزاد:" قام ممدوح عيد بالنيابة عن مؤسسة بيراميدز بأرسل خطاب إلي الشامسي يفيد بأهمية تواجد اللاعب خلال الفترة المقبلة مع الفريق.


وأتم:" جاء بعد ذلك رفض الصفقة من قبل الإدارة العليا للنادي والإدارة التنفيذية المتواجده بالقاهرة، وهو ماتم توضيحه للنادي الأهلي، كما أن تم وقف مفاوضات دينمو زغب والذي كان يرغب أيضاً في ضم اللاعب رغم التوصل إلى تفاصيل نهائية لكن المدير الفني والإدارة يرون أن تواجد اللاعب خلال الفترة المقبلة هو الأفضل للصالح العام".

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