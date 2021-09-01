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موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الايطالي

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، لخوض مواجهة نظيره نادي لاتسيو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.


وكان ميلان حقق الفوز على فريق كالياري ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي برباعية مقابل هدف فى لقاء قوي من جانب ميلان.


وتقام مباراة ميلان ولاتسيو ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الايطالي يوم 12 سبتمبر فى تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة مساءًا بتوقيت السعودية.


ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على تحقيق الفوز وخطف بطاقة الثلاث نقاط من نادي لاتسيو.

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