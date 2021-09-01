بعد نجاحه في" الطاووس".. عايد عناني يشارك في 3 أعمال سينمائية

فيلم "الباب الأخضر"، الذي يجسد خلاله شخصية رجل فلاح من كفر منسي يُدعى "جلال"، ويساعد سهر الصايغ في عودة حقها.



وأكد أنه يجسد شخصية دكتور جراح ضمن أحداث فيلم أزمة قلبية مع الفنانة نسرين طافش وإنجي كيوان، ويقوم بعملية نقل قلب بينهما.



وتابع قائلاً: أنه يشارك في فيلم" الفارس" مع الفنان أحمد زاهر يقوم بدور "ناصف" مساعد للفنان حسين فهمي الذي يكون في الجهة المقابلة مع فارس بطل الفيلم ويطارده على مدار الفيلم في إطار من الأكشن.



يذكر أن آخر أعمال الفنان عابد عناني مسلسل"الطاووس" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة سهر الصايغ، جمال سليمان، مهند حسني، فرح الزاهد، هبة عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، إخراج رؤوف عبد العزيز

بدأ الفنان عابد عناني منذ فترة قليلة تصوير ثلاث أعمال سينمائية جديدة في الفترة الحالية.وقال عابد عناني في تصريحات صحفية له أنه يشارك حالياً في