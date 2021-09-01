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لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل"

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند جوجل

تصدرت الفنانة هنا الزاهد مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعد نشرها صورة لها أثناء استمتاعها بأجازاتها الصيفية في أحد شواطئ الساحل الشمالي.

نشرت هنا صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة :"أنا مش كتكت يافهمي" ثم علق فهمي قائلاً:"خلى الساحل ينفعك بقى". 


يذكر أن الفنان أحمد فهمي يعرض له حالياً بالسينمات فيلم "العارف" وهو من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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